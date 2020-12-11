比特幣獲百年保險企業吸納　 國際金融機構接受度日增

外媒報道，成立於1851年的Massachusetts Mutual Life Insurance Co.(MMLI)，以500萬美元買入了一家加密貨幣公司的少數股權，並在這家公司的協助下買入了1億美元比特幣。可見，在這輪升勢中，比特幣正獲得愈來愈多機構投資者關注。

據MMLI披露，截止9月30日，其一般投資帳戶金規模2,350億美元，換言之，1億美元的比特幣投資，約佔其總資金規模的0.04%。

事實上，比特幣在國際金融業界的接受度日高。今年10月，在美國移動支付領域的明星公司Square披露，已經以總計5,000萬美元的價格購入約4,709個比特幣，將比特幣納入財務投資，約佔其次季末資產總值的1%。另12月初，全球最大商務智能軟件與服務企業MicroStrategy宣布，計劃發行4億美元的可轉換債券，並將融資所得投資比特幣。

本周，橋水基金創始人達利奧接受訪問時亦表示，比特幣和其他數字貨幣在過去10年已經成為一種類黃金資產替代品。

不過，投資界對比特幣的看法仍存分歧。當比特幣近期走勢被認為與1970年代黃金相似，加密貨幣交易所LMAX Digital策略分析師Joel Kruger卻對此持保留態度，認為比特幣正在擺脫「高風險新科技」印象，也開始有更多合法性，稀有性甚至更甚黃金，不過黃金存在時間更長，也更被市場廣泛接受。

數據顯示，2010年至今，比特幣至少有11次幅度超過30%暴跌，50%腰斬是家常便飯，甚至兩度達跌幅94%。今年之前升勢最瘋狂年度是2017年，全年漲幅超過13倍，歷史最高點也在該年12月出現，但2018年又暴跌超過7成。

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