港元拆息︰1個月回軟至0.24厘
2020年12月11日 11:29
東網電視更多新聞短片
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.048厘；1星期拆息升至0.08厘；與樓按相關的1個月回軟至0.24厘；3個月為0.35厘。
11/12/2020
隔夜 0.04821厘
1星期 0.08679厘
2星期 0.11946厘
1個月 0.24929厘
2個月 0.28446厘
3個月 0.35000厘
6個月 0.55000厘
12個月 0.72726厘
10/12/2020
隔夜 0.04732厘
1星期 0.07750厘
2星期 0.11339厘
1個月 0.25071厘
2個月 0.28446厘
3個月 0.34857厘
6個月 0.54929厘
12個月 0.72512厘
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020