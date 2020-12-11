【專家樓評】汪敦敬：香港M3達16.8萬億　促低息利好樓價

世界各地的資金，並不如去年一些人所料離開香港，反而愈積愈多，成為一個新世代的奇局！政府公布截至10月31日的M3(泛指香港總資金量)竟達16.82萬億港元！再創歷史新高！單月增加近一萬億港元！香港資金井噴式急升！

當然，有關上升和新股IPO(首次公開發售)有關，這正正反映到香港國際金融中心的地位日益鞏固！金管局表示，貨幣供應量總額M3於10月份上升5.9%。若撇除新股認購貸款所產生的存款，總貨幣供應M3按月上升2.8%。換言之同樣是創新高！

再看多一點數據，過去12個月M3共增加了超過2萬億元！2萬億元即是香港1997年底時總M3量的73%！犀利！

過去一些朋友質疑筆者重視M3的看法！認為M3增加與樓市無關，不過各位看不見「H按息口平到無朋友？」我們也看看數據：最近2個月銀行按揭最平可以做到 H+1.4% ，由10月28日至11月30日Hibor已下降至0.11%！即是在短時間內減息0.33%！

預期新季度，在銀行跑數效應下，H按息口很大可能減至更低水平！正在供樓的朋友正享受着「減息」紅利！正正因為香港資金累積愈來愈多的結果！

祥益地產總裁 汪敦敬

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