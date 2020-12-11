【高盛推介】小米創新高後升幅收窄 留意高槓桿輪
2020年12月11日 11:31
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高盛(亞洲)有限責任公司：小米(01810)自本周二起開始連升，當中昨日升約0.4%。今早繼續上升，早上高開1.4%後曾升幅擴大，最高見28.8元，繼上月再創上市新高。現報27.85元，升約0.9%。有報道指，小米計劃明年將日本研發中心的工程師數量提升一倍，整體員工數量亦提升一倍。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日好倉獲資金轉向部署，並為昨日最多資金流入的相關資產。當中認購證及牛證分別錄得約1,170萬及1,310萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，則見昨日北水繼續淨買入小米，但資金較早前少，只有約1,800萬元。
觀察市場上的認購證及牛證，可見情況與早前相若。目前最高槓桿的認購證，提供的槓桿只有6倍左右。而市場上部分牛證提供的槓桿更高，更值得留意。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價28至32元間產品中，槓桿最突出的小米購(26705)，行使價31.03元，2021年02月24日到期，實際槓桿6.1倍，貼價、行使價28至32元間產品中，槓桿最高。並可留意年期約3個月的高敏感度小米購(17434)，行使價32.43元，2021年03月01日到期，實際槓桿5.9倍，高敏感度。
牛證方面可留意屬貼牛的低面值小米牛(69570)，與現價有約3.2元差距，收回價24.68元，行使價24.28元，換股比率50，槓桿比率7.8倍，低面值、相近收回價貼牛中槓桿最高。並可留意更貼價的小米牛(52813)，與現價有約2元差距，收回價25.88元，行使價25.48元，換股比率10，槓桿比率11.8倍，市場上首三高槓桿之一牛證。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的小米購(26524)，行使價22.88元，2021年03月08日到期，實際槓桿6.7倍，貼價。熊證方面可留意屬遠熊的新上市小米熊(52836)，與現價有約5元差距，收回價32.88元，行使價33.48元，換股比率50，槓桿比率4.8倍，新上市遠熊。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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