歐盟將針對大型科企推出新規　違者最高罰營收6%

外媒報道，下周歐盟即將公布一項監管草案，要求臉書(FB)、亞馬遜等超大型科技集團，須承擔更大的網絡管理責任，一旦發現違法情事將面臨高達營業額6%的天價罰款。

據報法規草案顯示，大型科技集團有責任且必須審核合作供應商，例如在亞馬遜上銷售產品的廠商，要告知他們如何審核非法內容的資料。大型網絡平台將必須以「清楚、易懂，且即時地」讓用戶知道他們正在觀看廣告，進而確保廣告透明度。消費者也必須被告知他們被廣告鎖定的主要參數等資訊。

歐盟主管機關首度將網絡超大型平台定義為用戶數超過4,500萬，這個數字相當於歐盟人口的10%。之所以針對這類公司是因為它們對歐盟的網絡用戶具有不成比例的影響力。監管草案顯示，現在超大型平台在擴大及塑造網絡資訊方面發揮系統性作用，並影響到歐盟很大一部分的公民。如果未能遵守規定，網絡平台將被處以罰款，而罰款金額將取決於違法行為的嚴重性、持續時間，及是否屬於再犯。

歐盟目前正在對網絡監管規則進行20年來首度大改革，具體涉及到網絡平台在處理違法內容時應當承擔的主體責任，及如何抑制平台日益成長的市場影響力。

此外，歐盟也留意到網絡平台發展的重要性，準備要迎頭趕上美國網絡大廠腳步。法國總統馬克龍直指歐洲必須維護其「數碼主權」，以降低對美國科技龍頭的依賴。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020