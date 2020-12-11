調查：中國自研移動遊戲海外收入料突破千億大關

Newzoo伽馬數據聯合發布《2020全球移動遊戲競爭力報告》指出，2020年全球移動遊戲市場規模預計超過860億美元(約6,708億港元)，增幅超過25%。年內，中國自主研發移動遊戲海外市場實際銷售收入預計將超130億美元(約1,014億港元)，增幅將超過48%。

在英美德日韓等傳統遊戲發達地區，中國遊戲連續兩年高速增長。騰訊、世紀華通、三七互娛、完美世界等進入中國移動遊戲企業全球競爭力榜單。

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