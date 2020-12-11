【專家樓評】李志成：疫下近1年　為何樓市仍未轉冷？

2020年踏入12月，第四波疫情仍然嚴峻，限聚令再度收緊至兩個人，難免窒礙睇樓活動，不過經歷早前三波疫情，市民防疫意識已經大大提高，亦都習慣網上放盤搵樓，相信疫情對市民入市信心的影響未及上次收緊情況。

如果新盤保持推售步伐，相信本月交投有望延續11月旺勢，11月新盤戰況熾熱，新盤銷售量錄約2600伙，較10月1,500伙明顯上升，令第四季成交量已較第三季多出3成。第四季表現最標青的必屬大圍站上蓋項目柏傲莊I及II，兩期已累沽逾2,000伙，總值約238億元，成為2013年《一手住宅物業銷售條例》實施以來吸金最快最多的新盤，引出市場購買力，帶動新盤市況不斷升溫。

11月共有4個住宅項目獲批預售樓花同意書，涉及1,900伙，另11月有4個項目新申請預售樓花，涉2,213伙，創5個月新高。今年首11個月新申請單位累計已超越17,700伙，較去年全年高出約7成。若本月發展商維持推盤，加上疫情影響下聖誕節及新年假期期間市民大多不外遊，會留港消費，有利12月樓市交投。

疫情反覆持續近一年，最新失業率持續高企，不過主要以零售、住宿及膳食業較受打擊，較高收入的金融、保險、地產等行業失業率相對較低，對樓市購買力影響較小。另外，根據統計處資料，第三季有逾20萬個家庭月入10萬元或以上，這些家庭皆為有能力置業的一群，在各地推行量化寬鬆，資金水浸情況下，現金面臨貶值，加上低息環境勢將延續，不少實力買家傾向買磚頭以求保本增值，對樓市有正面支持。未來樓市整體走勢仍然受疫情同埋限聚令影響，目前市場寄望新冠肺炎疫苗發揮顯著作用，有助克服「疫境」，帶動經濟回復動力。

香港置業行政總裁 李志成

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