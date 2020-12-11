楓葉教育擬在江蘇教育大區營運及管理3間學校

南京市溧水區政府將向楓葉教育集團租出一幅土地，用於建設江蘇教育大區總部及學校，學校的建築面積為17萬平方米；南京市溧水區政府將負責學校的建設及裝修以及提供教育設施；楓葉教育集團將提供學校的品牌推廣、教師及課程，並負責學校的營運及管理。

上述學校將提供高中、初中、小學及幼兒園教育，目標容納總數約4,320名學生；學校預計將在2022年9月啟校，並將在全國招生，但將優先考慮符合條件的溧水區學生。

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