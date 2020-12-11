楓葉教育擬在江蘇教育大區營運及管理3間學校
2020年12月11日 12:06
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楓葉教育(01317)公布，綜合聯屬實體大連楓葉教育集團與南京市溧水區人民政府訂立合作協議，有關位於溧水未來城的楓葉江蘇教育大區總部及3間學校的建設、營運及管理。
南京市溧水區政府將向楓葉教育集團租出一幅土地，用於建設江蘇教育大區總部及學校，學校的建築面積為17萬平方米；南京市溧水區政府將負責學校的建設及裝修以及提供教育設施；楓葉教育集團將提供學校的品牌推廣、教師及課程，並負責學校的營運及管理。
上述學校將提供高中、初中、小學及幼兒園教育，目標容納總數約4,320名學生；學校預計將在2022年9月啟校，並將在全國招生，但將優先考慮符合條件的溧水區學生。
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