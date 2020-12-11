煜盛文化與保利文化開展戰略合作
2020年12月11日 12:21
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煜盛文化(01859)公布，與保利文化(03636)訂立戰略合作協議。據此，雙方有以下5大合作內容，句括：1)針對IP孵化、研發及自有IP的二次挖掘開展探索合作；2)有關影、視、綜等內容產品進行融合探索，力爭在打通內容產品創造的基礎上開展探索合作；3)就內容產品的整合營銷、宣傳發行、市場推廣、數據化生產等領域開展探索合作；4)「文化+」進行產業融合的探索合作，共同培育新的盈利增長點；以及5)將圍繞相關產業開展不限於基金、資本等多方面的更深度合作。
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