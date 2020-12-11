英媒：內地國企債務爆煲　地方政府出現融資困難

近月內地國企紫光集團及華晨集團同時出現債務違約，令外界對內地信貸市場感到憂慮。英國《金融時報》報道，在內地國企接連出現債務爆煲潮後，地方政府也出現融資困難，難為基礎建設計劃募集資金，料多項政府計劃可能停滯。

報道引述多位地方政府融資工具(LGFV)的高層指出，在國企接連出現債務違約後，已經放棄債券銷售或是申請貸款。山東省城發投資集團高層表示，當政府不再支持後，投資者便不再視企業為可行。該集團上周緊急叫停發行8.2億人民幣債券。

數據顯示，內地國企連環出現債務爆煲後，LGFV面臨的信用緊縮，11月以來，LGFV債券發行較去年同期減少了14%。分析指，LGFV是內地地方政府促進投資、創造就業等政策目標的最重要工具之一，在LGFV無法取得融資下，預計多項政府計劃可能停滯。

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