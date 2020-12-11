創興銀行推稅務貸款計劃 年利率低至1.68厘
2020年12月11日 13:13
東網電視更多新聞短片
創興銀行(01111)周五(11日)宣布推出稅務貸款計劃，該行特選客戶於今年12月31日或之前成功提取稅務貸款金額達80萬港元或以上，實際年利率低至1.68厘，貸款額最高達200萬元或月薪10倍，並提供12個月、18個月或24個月還款期。
該行指出，由即日起至明年3月31日成功申請，並於明年4月30日或之前提取稅務貸款達10萬元或以上；透過該行網頁或網上銀行等成功申請及提取貸款，指定客戶可享信用卡現金回贈。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020