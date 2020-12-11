卓佳IPO智付易提升投資者新股認購流程

卓佳集團宣布，新增「卓佳IPO智付易」付款方式於其e-IPO白表的手機應用程式，該功能採用滙豐一站式現金管理API方案，設連接電子直接扣帳授權(eDDA)及實時過帳功能。

該公司指，若通過銀行和證券公司申請IPO，投資者資金會於提交申請後立即被涷結，「卓佳IPO智付易」僅在IPO截止當日從投資者的指定帳戶自動和安全地扣除有關款項，投資者亦可在截止日期前隨時取消或更改申請，當中並不會收取任何申請及服務費。

該公司行政總裁溫佩麟表示，數碼化為不可逆轉的趨勢之一，對企業而言，採用數碼技術不單可提升營運效率，更可加強企業管治，對保持業務可持續性至關重要。香港證券市場不斷引入嶄新技術，e-IPO平台的誕生可促進更環保的營運模式和完善工作流程。

該公司董事總經理兼股份登記及發行人服務主管王妙心表示，明白用戶著重私隱和數據保護，公司已實施多層保安及全面故障保護，由客戶親自掌握敏感和機密資料。

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