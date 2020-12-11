【大行報告】大摩上調香港地產及收租股評級

投資銀行--摩根士丹利最新發表研究報告，上調香港地產業的前景展望至「吸引」，主要有見行業受惠資金輪動、估值便宜、股息穩定、以及成交量增加。該行預計，2021年香港樓價可受惠於低息及供應有限兩大因素支持，而投資選擇按次首選是零售物業、次選住宅，最後才到寫字樓。

該行預計2021年香港一手及二手住宅成交會分別上升27%及1%，而樓價就會升2%，並料香港地產股表現可跑贏恒生指數。該行的策略員給予2021年MSCI香港指數「增持」評級，預計恒指可升10%。

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