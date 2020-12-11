長實修訂海澄軒酒店發展　全數改住宅提供758伙

上述酒店佔地約86,114方呎，現為「其他指定用途」註明「酒店」地帶，申請人要求改劃作「住宅(甲類)12」用途，以作分層住宅發展。最新擬議地積比率約6.3倍，住宅樓面佔約482,914方呎，餘下約59,666方呎面積作商業用途。

項目現提供831個酒店房，發展商原計劃將其中637個房間，改建作住宅單位，佔比例約76.7%，餘下194伙保留作酒店用途，總樓面約591,751方呎。相比之下，今次修訂住宅單位增加121伙，總樓面面積減少約8.3%。

資料顯示，長實早於1998年透過土地招標，以逾1.2億港元投得該土地，當時每方呎樓面地價僅約199元。

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