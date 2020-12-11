中汽協料11月內地汽車銷量增12.6%至277萬輛

中國汽車工業協會預計，內地11月汽車銷量277萬輛，按年增長12.6%；新能源汽車銷量20萬輛，按年增長1.04倍。若按首11個月計，內地汽車銷量按年跌2.9%，新能源汽車銷量按年增3.9%。

此外，該會預計，今年內地汽車市場銷量達2,500萬輛，意味按年跌幅收窄至2%，表現將勝預期；當中乘用車銷量將超過2,000萬輛，商用車將超過500萬輛。內地車市去年售出2,577萬輛，2025年銷量有望達到3,000萬輛。

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