傳香港「舖王」1/4物業待售　挨年近晚難賣好價

有「舖王」之稱的鄧成波。

香港新冠肺炎疫情嚴峻，經濟嚴重衰退，部分香港富豪亦大受影響。外電報道，在香港地產界打滾數十年、人稱「舖王」的鄧成波，今年擬計劃賣出達1/4的集團投資物業組合，其中不乏蝕本出售的交易。

據報道，鄧成波3年前花費達12億美元(約93億港元)投入商用物業，如今其待售物業價值超過200億港元，可見對其財富而言將會是一個巨大的變化。

管理「舖王」物業的「陞域集團」(Stan Group)，據報在11月以3.51億港元出售一塊住宅地，較物業估值4.5億元為低。同月其出售另一個住宅用地，作價3.47億元，亦比市價低20%。

業界分析，目前市道景氣差，許多投資者都對地產投資抱觀望態度。今年首3季香港的商業房地產交易共計達53億美元(約413億港元)，是數據商Real Capital Analytics自2009年追蹤以來的最低水平。若業主財務能力允許，通常寧願持有這些物業，因為現在環境賣不到好價，加上景氣冷淡導致租金暴跌，亦是售價大跌的原因。

報道引述「舖王」之子鄧耀昇(Stan Tang)稱，鄧家過去幾年已一直出售非核心資產，而最近出貨原因並不是報道所稱的「流動性緊縮」，且媒體報道的出售計劃數字亦不對，但他並未提供確實數字，但認為即使市場情緒低迷，物業估值也沒有大幅下跌。鄧家過去幾個月未從投資組合中獲得任何可觀的銷售額。

鄧耀昇強調，對香港房地產市場仍然充滿信心，鑑於低利率環境、非住宅物業的雙倍印花稅取消、最新新冠肺炎疫苗佳音而感到樂觀，並說接下來的幾個月中該集團會有更多交易。

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