被迫分拆？Fb朱克伯格的社交媒體王國面臨瓦解？

美國聯邦貿易委員會(FTC)正式對臉書(Fb)發起反壟斷訴訟，指控其濫用社群網絡的壟斷權力，扼殺同業競爭。外電報道，此舉進一步增加了臉書分拆業務的可能，形同摧毀創辦人朱克伯格(Mark Zuckerberg)的社交媒體王國。

FTC與美國各州組成的聯盟還指控，Fb在2012年以7.15億美元收購Instagram後，2014年又以220億美元收購WhatsApp，這些交易在提出時躲過了監管單位的審查，旨在排擠競爭對手。

美國當局現希望Fb將這2項業務剝離，惟該公司已有大量收入增長是來自Instagram，WhatsApp也是其押注數字商務的重心，失去這兩個平台，恐打擊Fb的長期價值。

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