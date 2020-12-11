Airbnb上市首日股價翻倍　成美股今年最大IPO

國際旅遊住宿平台Airbnb(ABNB.US)在美上市，IPO發行價為每股68美元，周四(10日)上市首日股價近乎翻倍，開盤就跳升至146美元，最終收在144.71美元，估值直接超過千億美元，成為今年美國市場最大的IPO。

受新冠肺炎疫情影響，Airbnb今年首9個月淨虧損翻倍，其招股書亦坦言，無法預測需求何時才會回覆到疫情前水平。疫前該公司業務增長強勁，2019財年收入達48億美元，年增超過30%；2019財年訂房總額為380億美元，年增29%。

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