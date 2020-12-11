科技競賽：Apple正研發關鍵數據機　目標取代高通

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)今年推出M1晶片，以取代英特爾處理器。如今Apple已經開始着手開發蜂巢式數據機(Cellular Modem)，該組件將用以取代美國晶片製造商高通(Qualcomm)供應的產品，意味高通就成為下一位被該公司淘汰的供應鏈廠商之一。

報道指，該公司今年開始進行首款蜂巢式數據機的開發，成為另一項關鍵戰略的過渡期。蜂巢式數據機是智慧手機的最重要零件之一，讓手機可以打電話、連接到通訊網絡行動上網。

2019年該公司收購英特爾公司的數據機業務，建立一個團隊來開發自己的數據機。這款數據機是該公司設計的少數無線晶片之一，包括用於Apple Watch的W系列和iPhone的U1超寬頻晶片，用於取得精確定位資訊。

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