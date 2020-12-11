快爆煲？全球負利率債券規模已突破140萬億元

在全球超低利率環境下，全球負孳息率債券的規模持續膨脹，表明對避險資產的需求與高風險資產的需求同樣強烈。海外金融機構統計的全球負孳息率債券指數周四(10日)升至18.04萬億美元(約140萬億港元)，創下歷史新高，規模相當於全球約27%的投資級債券孳息率都是負數。

疫情影響下，各國政府及企業苦苦掙扎，紛紛發行新債，促成2020年全球債券發行量大增。雖然負孳息率債券發行量增加，所佔的比例反較去年的30%峰值略微減少。僅本周，負孳息率債券的規模增加了1萬億美元(約7.8萬億港元)，原因是澳洲與西班牙發行10年期政府債券，孳息率首度跌破零。

債券孳息率下跌，意味債價上升，惟另一方面，基於對明年經濟復甦的樂觀情緒，全球股市也在創高，資金在搶購公司債，故見股、債二市皆旺的場面出現！

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