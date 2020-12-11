灝景灣業主減價帶動　屋苑本月成交已增3倍

中原高級分行經理楊麗珍稱，新冠肺炎疫情加劇，青衣灝景灣業主願意減價出貨，吸引買家入市。屋苑本月錄得4宗成交，全屬三、四房全海景優質單位，較11月同期僅1宗成交多3倍。

其中8座中層D室3房戶，實用面積751方呎，原業主今年5月以1,450萬港元放盤，11月調整至1,338萬元，近日經買家議價後，最終以1,272.8萬元成交，折合呎價16,948元。是次售價料屬同類型單位近3年新低。

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