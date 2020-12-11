瑞銀：全球車企將進一步依賴中國供應鏈和研發　

隨着中國汽車製造商繼續推出有競爭力的電動車車型並開發多元生態系統，瑞銀投資研究全球研究部中國汽車行業分析師鞏旻(Paul Gong)認為，中國正朝顛覆目前全球汽車行業格局方向邁進。

今時今日，全球光伏元件的72%、鋰電池的69%、風機的45%都是中國企業生產的。與中國在全球燃油車市場10%的份額相比，其在電動車市場的份額達到30至40%，意味着中國可能成為電動車革命中的顛覆性力量。鞏旻認為，有幾家內資企業應該變得具有戰略重要性，而全球車企將進一步依賴中國的供應鏈和研發。

鞏旻發表報告『瑞銀Q-Series「中國引領電動車革命？」』認為，中國電動車在續航里程(2018至2020年提升75%)、動力總成效率(電能轉化效率80%+)、電池能量密度(電池包層面180kw/kg+)、成本(成本同比削減約10%)，甚至是智慧方面的配置競爭力都在不斷增強。在基準情景中，預計中國電動車銷量從2020年的110萬輛增至2030年的1,400萬輛，對應30%的年複合增速。

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