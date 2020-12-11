馮國經：香港將受惠於內地雙循環 促盡快加入RCEP

香港經濟將受惠於內地的「雙循環」 經濟政策以及其將帶動的國內貿易。另外，全球最大的多邊貿易協定RCEP將為亞洲環球貿易地位及龐大的消費市場增添新動力。

馮氏集團主席馮國經博士指供應鏈數碼化無可避免，疫情下，電子化將由下游供應鏈移至上游供應鏈，商家與客戶將點對點使用科技溝通，如使用人工智提高設計的效率。

另外，供應鏈更具彈性。由於中美關係緊張，供應鏈重新分配，本來在中國生產的貨品移至東南亞如越南等國家，不過疫情令東南亞國家受創，生產重新回到中國，然後當東南亞經濟好轉，生產又再次移至當地。現時生產最後工序不一定在中國進行，但中國依舊會為生產提供零件、設計及概念等。

全球化生產過程將會改變，一些必需品如食物將會在本地生產，但服裝等的非必需品將會更全球化，以節省生產必需品的高成本。

他形容現時全球經濟重現一線曙光，但未來經濟復甦重點在於環球貿易，世貿估計今年全球貿易將下跌9%。而重啟貿易的關鍵將會是貿易融資，特別是組成大部分供應鏈的中小企。銀行雖然流動性強，但由於中小企缺乏出口信用，因此拒絕為中小企進行融資，所以香港信用保證局可以幫助中小企作風險擔保。

內地以往則重出口，他指現時「雙循環」 的政策重點在於平衡出口及國內貿易，中國可以將出口商品重新流入到國內市場，以刺激國內消費。兩方面的互相配合可以為香港商家帶來很多機會。

他認為香港政府應盡快爭取加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），香港本身已與多國達成自由貿易協議，他相信的RCEP能減少貿易帶來的成本，而且持續開放，愈來愈多國家將會加入，包括印度。RCEP將成為重塑全球貿易的核心部分，區內消費市場崛起，預料亞洲消費市場將在未來20至40年佔全球逾半。

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