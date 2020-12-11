樓市展望：萊坊料明年中小型住宅跌價5%

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，今年樓市受疫情等多項因素影響，但預計全年樓價將下跌少於2%，小於原先預期的5%跌幅，相信是早前積聚的購買力，到今日對樓市仍有支持。

不過這批購買力可以持續多久，預計2021年首季會陸續反映，受到疫情影響，經濟下滑失業率攀升，政府亦未必推出新一輪保就業計劃，預期明年上半年樓價會有較大調整，下半年將轉趨平穩，估計全年中小型樓價跌約5%。而豪宅市場屬另一批購買力，最近做價依然理想，若內地客能夠回歸本港市場，將會有支持作用，預計明年豪宅樓價走勢由持平至最多跌約5%。

他又稱，即將截標的山頂文輝道豪宅地，之前曾有流標紀錄，現時豪宅物業成交速度較慢，料發展商出價會較審慎，若政府未能隨行就市，地皮仍有流標風險。至於中環新海濱3號大型商業地，以庫房收益角度看來，目前並不是推地好時機，因為財團投地出價定會保守，但要幫補庫房及促進中環發展，出售該地皮亦無可厚非。他預計，若兩幅地皮能順利批出，本財政年度地價收益料約900億元，但仍較上一個年度跌逾三成。

相反，內地城市樓價仍有增長，該行大中華區研究及諮詢部副董事王兆麒稱，今年疫情爆發拖慢部分城市交投，但在5、6月份受控後，銷售速度已回復正常。公司調查顯示，香港人對深圳、廣州、中山、珠海及東莞5個城市最有興趣，預計明年一線城市樓價有約2%至4%升幅。

對於香港寫字樓市場走勢，萊坊香港區商業部執行董事劉柏汶表示，受企業遷往非核心區等因素影響，截至今年11月中區甲級寫字樓空置率已升至7.8%、銅鑼灣及灣仔更達8.6%，而目前不少企業有家居工作安排，為節省成本有機會再縮減公司樓面，估計明年上述地區寫字樓租金將下跌5%至10%。

而九龍區寫字樓走勢將較樂觀，該公司執行董事、九龍區商業部主管暨大中華區租戶顧問主管麥健偉稱，今、明兩年九龍區新供應偏低，預期明年該區租金升約1%至3%，以尖沙咀升幅較好，料升2%至5%。

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