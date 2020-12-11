投資老手：貨幣料崩潰　白銀料突破每安士100美元

外國傳媒報道，20多年前，著名投資者Thomas Kaplan靠白銀大賺一筆，並將其投資轉為全球數一數二的鋅銀礦。如今隨着貴金屬價格強勢，他再次展現了對白銀的十足信心。

他認為，白銀不但將回到每安士50美元以上的歷史高位，而沒有理由不會上漲突破100美元。他說：「一旦白銀穩定下來，黃金隨着某些貨幣金屬上漲，那麼白銀就會開始跟隨黃金走勢，然後急升，漲勢超過黃金。」他解釋，這就是金融危機時間發生的情況，現在將再次出現。

他表示，隨着全球各國央行繼續向金融市場注入流動性，白銀將做為貨幣金屬受益，此外，在疫情後全球經濟復甦，白銀也將因其工業性質而得益。在疫情發生前，黃金等貴金屬就已經處於牛市，而疫情危機解決後，貴金屬的牛市也不會改變。

他稱，這次疫情讓人們了解到錢是可以隨意印出來的，貨幣貶值顯然對黃金非常、非常有利。

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