英歐貿易談判乏進展　歐股向下

英國脫歐貿易談判最後期限即將到來，歐股受壓，英股跌0.32%；德股跌0.33%；法股跌0.4%。

英國首相約翰遜據報表示，英國現在很有可能在月底沒有自由貿易協定的情況下離開歐盟。英鎊兌美元跌0.46%，歐元跌0.21%。

歐盟獲批在公共市場籌集7,500億歐元，以支持該集團的經濟復甦努力，計劃將在2021年至2027年花費1.074萬億歐元。

美國食品及藥物管理局FDA)專家小組周四認為輝瑞及BioNTech的新冠肺炎疫苗帶來的好處大於風險；BioNTech股價升2.53%。

英倫銀行(即英國央行)周四(10日)表示，容許英國的銀行恢復部分派息，認為當地大型銀行有能力抵禦新冠肺炎疫情帶來的損失。這意味到滙豐、巴克萊等大型銀行可以重新考慮恢復派息及回購股份。巴克萊跌0.86%；滙控倫敦股價升0.87%。

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