【產經直播】港股繼續悶局　轉吼新股有着數？

港股周五(11日)高開223點，最多升近300點，高見26,704點後，升勢回順，最終收報26,505點 ，僅升95點，不過全周則跌330點。距離今年收爐，還有3個星期，市況係咪會繼續淡靜？有咩要注意？

汽車股有好消息，中汽協公布上月賣車數據，按月升7.6%至277萬輛，當中新能源汽車按月、按年分別多24%和1倍。此外，工信部裝備工業一司汽車發展處二級調研員白華預測今年新能源汽車銷量會勝年初的預期，達到130萬輛。汽車股要再踩油？逢低吸新能源汽車相關股？

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