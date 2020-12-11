銀色債券：中銀香港指認購金額及人數均創新高

目前的總認購金額為去年同期的5倍，總認購人數則是去年2倍，每人平均認購近30手。經電子渠道認購的佔比有所增加，認購金額為去年近9倍，人數為去年逾3倍。該行指，由於低息環境將會持續，相信客戶會長期持有銀色債券收息。

渣打銀行(香港)表示，銀債每日平均認購申請較去年多逾1.26倍，客戶平均認購金額較去年上升逾1.6倍。

滙豐銀行發言人表示，市場對新一批銀債的反應非常熱烈，並創下銀債開售以來多項新高。認購金額約為去年的5倍，申請宗數則較去年升逾一倍，平均每人申請33手。經該行數碼渠道的申請有顯著上升，申請宗數是去年的3倍，認購金額按年增加530%。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020