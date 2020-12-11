美新股熱潮轉瘋　策略師想起千禧年科網泡沫...

外國傳媒報道，知名國際旅宿平台Airbnb和美國外送服務公司DoorDash，接連兩天啟動首次公開募股(IPO)，上市首日也都有亮眼表現，但首席策略師認為，兩者的IPO顯示出1990年代末期網絡泡沫狂喜階段的迹象。

報道指出，DoorDash周三(9日)上市首日急飆86%；Airbnb周四(10日)上市首日也飆1.14倍，兩者表現皆相當亮麗。

Heritage Capital總裁兼首席投資官Paul Schatz認為，這顯示出1990年代末期的網絡泡沫後，從未出現過的狂喜和貪婪，許多投資者急着買入新股，希望以任何價格入市，但如此大規模的IPO，通常會被同樣大幅度的損失取代。

Colony Group首席市場策略師Rich Steinberg認為，現在沒甚麼大消息，投資者必須分辨出優質企業和高股價或高價值企業的區別。

兩名策略師將這種狂喜情緒，歸因於未來3年可能都是近零利率的預期。Schatz認為，本周的熱潮可能只是開端，到了2021上半年，整個IPO市場投資可能會進入到徹底的瘋狂，建議投資者可耐心等待，避開這個動盪時期，直到股價回歸基本面。

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