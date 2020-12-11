【旅業蕭條】漢莎航空全球裁員2.9萬　明年恐再裁千名飛行員

漢莎航空全球裁員2.9萬人 CEO：明年Q2恐再裁1000名飛行員

疫情打擊全球航空業，德國漢莎航空（Lufthansa）行政總裁Carsten Spohr稱，明年第二季可能要再裁減1,000名飛行員。該公司上周才傳出今年底前將裁員2.9萬人，明年在德國再裁員1萬人。

Spohr表示，如果不能與工會達成一項薪酬協議，該公司將不得不再裁減500名機長和500名副機長。

他又稱，受惠於即將批准的疫苗，漢莎航空的航班預訂量在明年夏季增加3倍，明年的業務平均將達到2019年水平的一半，而夏季和秋季將達到70%，預期公司有望在明年停止現金流失，並希望從2022年開始重錄盈利。

此外，他希望德國政府能從2023年開始減少在漢莎航空的持股。回看德國政府在5月份向該公司提供了90億歐元援助，以換取20%股份。目前公司僅提取了30億歐元的救助資金，加上嚴格的成本管理，只使用了一小部分錢。

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