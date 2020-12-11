【市後重點睇】道指期貨反覆　油價企穩50美元

●美匯指數報85.86；港匯見7.7517；離岸人民幣(CNH)反覆處至6.5269；美元兌日圓報104.1；歐元企1.212；英鎊報1.3248。金價每安士1,839.6美元。布油跌至50.61美元；紐油見47.19美元。道指期貨反覆跌5點，報29,907點。

-滙控擬發行15億美元永久後償或有可轉換證券。

-碧桂園服務折讓配股集資，股價一度挫7%。

-新股專輯：泡泡瑪特一度炒高逾1倍，大唐集團曾「潛水」20%。

●快爆煲？全球負利率債券規模已突破140萬億元。

●瑞穗證券：若英歐未達協議，美元兌日圓或下探103.18。

●調查：中國自研移動遊戲海外收入料突破千億大關。

●英國約翰遜：「很大可能」無貿易協議下脫歐。

●科技競賽：Apple正研發關鍵數據機，目標取代高通。

●人民幣速遞：中間價回升至6.5405；兌每百港元報84.45。

●【大行報告】大摩上調香港地產及收租股評級。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020