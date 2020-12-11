【市後重點睇】道指期貨反覆 油價企穩50美元
2020年12月11日 16:35
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●美匯指數報85.86；港匯見7.7517；離岸人民幣(CNH)反覆處至6.5269；美元兌日圓報104.1；歐元企1.212；英鎊報1.3248。金價每安士1,839.6美元。布油跌至50.61美元；紐油見47.19美元。道指期貨反覆跌5點，報29,907點。
●恒生指數收報26,505點，升95點或0.36%。https://bit.ly/3n8Zu28
-滙控擬發行15億美元永久後償或有可轉換證券。
-碧桂園服務折讓配股集資，股價一度挫7%。
-新股專輯：泡泡瑪特一度炒高逾1倍，大唐集團曾「潛水」20%。
●A股快報：滬綜指跌26點，軍工股向下走。https://bit.ly/3qOJXGK
●亞洲股市：日股跌103點，韓股穩升。https://bit.ly/3gzHnzX
●穆迪：中國經濟復甦不平衡，明年金融機構風險大。https://bit.ly/37VSsqT
●快爆煲？全球負利率債券規模已突破140萬億元。
●比特幣獲百年保險企業吸納，國際金融機構接受度日增。https://bit.ly/2KiCdvS
●瑞穗證券：若英歐未達協議，美元兌日圓或下探103.18。
●被迫分拆？Fb朱克伯格的社交媒體王國面臨瓦解？https://bit.ly/3gNywed
●調查：中國自研移動遊戲海外收入料突破千億大關。
●英國約翰遜：「很大可能」無貿易協議下脫歐。
●科技競賽：Apple正研發關鍵數據機，目標取代高通。
●人民幣速遞：中間價回升至6.5405；兌每百港元報84.45。
●【大行報告】大摩上調香港地產及收租股評級。
●【股民熱話】特朗普若成功翻盤，3大市場反應你要知...https://bit.ly/3oL7Ptl
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