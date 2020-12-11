【中環剝花生】跌市3人組為2021年金融市場把脈

回顧2020年，投資市場可謂風起雲湧，新冠肺炎疫情肆虐，環球經濟重挫，3月經歷大股災；美國大選至今仍有變數，爭取連任的總統特朗普還未肯認輸，寄望「翻盤」；臨近年尾，萬眾期待的螞蟻集團，又突然剎停上市等。即將踏入2021年，大市會否繼續風雨飄搖？投資者要如何做好風險管理？

港股過去一年表現，明顯跑輸美股及A股，不過如果選對板塊或個股，特別是新經濟股，回報仍可觀。明年應放眼哪個市場？還是繼續炒股唔炒市？又有甚麼投資主題值得憧憬？

今集《中環剝花生》搵嚟「跌市3人組」，齊集寸嘴股評人羅尚沛、沈振盈以及商品專家文錦輝，預測來年金股匯市場走勢，醒你2021年資產配置策略。

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