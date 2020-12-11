一個月跌價一成！美孚凸海戶成交呎價16343元

美聯吳志輝表示，荔枝角美孚新邨1期百老滙街24號中高層B室凸海單位，實用面積1,398方呎，享維港海景及園景，連車位成交價2,270萬港元，呎價16,343元。相比上月另一個凸海單位成交呎價17,314元，是次跌價約5.6%，若扣除市值約100萬元的車位，更下跌約10%。

原業主早於1971年10月以99.5萬元買入上址，至今升值多達21.8倍。該屋苑本月暫錄約12宗成交，平均實用呎價13,822元。

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