新盤動向：本木單日再有7伙獲認購 累沽105伙
2020年12月11日 17:21
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市區新盤承接力持續理想。恒基地產(00012)旗下尖沙咀本木，今日(11日)再度發售12伙，截至下午5時，7伙已獲認購，當中包括1伙開放式、3伙一房及3伙兩房戶，其中推出的兩房單位已全數獲認購，預計套現逾7,400萬元。買家以本地客為主，當中包括不少投資客。
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，對項目銷情滿意，正考慮周末加推新價單。該盤至今累售105伙，佔可供發售單位91%，套現10.3億元。
同系旺角利奧坊．曦岸委託美聯銷售，可供即時選購單位共62伙，包括24伙開放式、32伙1房單位、及6伙2房單位，實用面積193呎至413方呎，折實售價由逾460.25萬至逾1,084萬元。
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