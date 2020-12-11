新盤動向：本木單日再有7伙獲認購　累沽105伙

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，對項目銷情滿意，正考慮周末加推新價單。該盤至今累售105伙，佔可供發售單位91%，套現10.3億元。

同系旺角利奧坊．曦岸委託美聯銷售，可供即時選購單位共62伙，包括24伙開放式、32伙1房單位、及6伙2房單位，實用面積193呎至413方呎，折實售價由逾460.25萬至逾1,084萬元。

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