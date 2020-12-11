恆新豐控股發盈警
2020年12月11日 17:21
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恆新豐控股(01920)發盈警，預期截至12月31日止年度錄得綜合純利不超過1,000萬港元，而2019年同期則錄得綜合純利約3,580萬元，主因是手頭項目基本於截至12月31日止年度竣工及市場競爭激烈導致工程項目定價需具競爭力，令收益減少；由於需要動用額外分包商及資源處理總承包商提出的工地安排的突發變動及持續爆發疫情，致使施工進度延遲，導致分包成本因需要長期維持所需的施工現場人手而增加，令毛利率減少。
上述負面影響部分被建造業「長散工」保就業計劃獲授的一次性政府補貼所抵銷。
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