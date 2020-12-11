內地鋼鐵廠呼籲壓抑鐵礦石炒作

中國鋼鐵工業協會公布，協會組織中國寶武、沙鋼、鞍鋼、首鋼、河鋼、華菱鋼鐵和建龍等鋼鐵企業周四(10日)召開鐵礦石市場座談會，就近期市場運行等問題進行了研討，直指當前鐵礦石價格上漲已偏離供需基本面，大幅超出鋼廠預期，資本炒作迹象明顯。

該會指出，當前鐵礦石市場定價機制已經失靈，鋼鐵企業一致呼籲國家市場監督總局和證監會採取有效措施，及時介入調查，對可能存在的違規違法行為，依法予以嚴厲打擊。

至於鐵礦石價格大幅上漲，亦大幅超出行業對漲價的預期，該會預計後期鋼鐵行業虧損面將明顯擴大，不利於產業鏈供應鏈穩定，也將嚴重削弱了中國製造業的國際競爭力。

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