虛擬銀行推遊戲室　打機可以獲2千元獎賞？

單調枯燥嘅銀行服務竟然有手遊？仲有專屬游戲室？聽人話虛擬銀行眾安銀行推出「ZA Quest」遊戲室，入面嘅任務會因應玩家對ZA Bank應用程式嘅使用情況而有所不同，玩家仲可以透過完成任務獲得高達2,000港元嘅獎賞！

遊戲首階段任務包括設置暱稱、驗證電子信箱、及「入錢易」轉帳等，任務會定期更新。玩家完成遊戲任務後可獲得一枚扭蛋，入面嘅隨機獎賞可高達20萬ZA Coin。偷偷話你知，任務難度愈高，贏取高額獎賞嘅機會就愈大！

該行零售銀行聯席主管吳忠豪話要「做壞規矩」，勢改變以前被視為乏味同欠缺互動嘅銀行服務體驗，將「遊戲化」變成佢哋恒常嘅產品特色之一。

依家推出嘅ZA Quest以「聖誕節」為主題，並會係12月25日聖誕節當日推出驚喜限時任務，有得放假又有得玩遊戲啊！

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