講股半分鐘：火鍋股仍有可觀上升空間

他表示，公司旗下高端火鍋品牌－湊湊，深受中港兩地消費者歡迎，料未來數年時間有非常大的空間去擴充分店網絡，加上單店盈利相當高，而且亦有拓展外賣及調味品業務，可進一步提升公司盈利。他指出，以現價計算，公司2021年的預測市盈率是約30倍，是行業龍頭海底撈的一半，故相信未來一年股價仍有至少兩成上升空間。

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