講股半分鐘：火鍋股仍有可觀上升空間
2020年12月11日 17:49
東網電視更多新聞短片
今集《講股半分鐘》由中國通海證券投資部副總裁潘彥銘為大家講股。他指出，呷哺呷哺(00520)今年以來升幅驚人，不過投資者仍可留意此股份。他預計，呷哺呷哺旗下高端火鍋品牌於未來數年仍有頗大發展空間，可為公司帶來強勁盈利增長，支撐股價表現。
他表示，公司旗下高端火鍋品牌－湊湊，深受中港兩地消費者歡迎，料未來數年時間有非常大的空間去擴充分店網絡，加上單店盈利相當高，而且亦有拓展外賣及調味品業務，可進一步提升公司盈利。他指出，以現價計算，公司2021年的預測市盈率是約30倍，是行業龍頭海底撈的一半，故相信未來一年股價仍有至少兩成上升空間。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020