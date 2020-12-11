克魯格曼批評：每人發600美元？特朗普是臨走惡搞？

2008年諾貝爾經濟學獎得主、《紐約時報》專欄作家、一直狠批美國總統特朗普施政的克魯格曼(Paul Krugman)撰文指出，在普遍施打疫苗前，政府當務之急應是盡快推出紓困措施、減輕民眾痛苦。

他表示，許多媒體報道把美國國會辯論中的法案稱為「刺激」(stimulus)，但其實應是「紓困」(relief)。他指出，「刺激」是在消費者支出不足推升失業率時應做的事；現在問題並非如此，餐飲業僱員少了200萬人，不是因民眾負擔不起外食費，而是疫情導致染疫風險高的活動被禁止或受限，或民眾自動避開 。

在這種情況下，他稱，經濟政策應扮演的角色不是在疫情仍肆虐、疫苗尚未廣泛可得之際，試圖挽回流失的工作；而是應在民眾普遍接種疫苗前的等待期間，盡可能緩和民眾的痛苦。換言之，現在迫切需要的不是「刺激」，而是「紓困」。

此時推紓困方案的作用應是支持因「不可抗力」而失業者、協助店家撐過這段黑暗時期，並且資金援助稅收嚴重下滑的州和地方政府，以免他們迫不得已大削必要的公共服務與僱員。財政困境的不只是所謂的「藍州」，事實上，稅收降幅前7大州，有6個州長是共和黨籍。

再回頭來看，就在兩黨參議員提議的9,080億美元方案快要達成協議時，總裁特朗普的財長姆紐欽提出另一個規模9,160億美元的版本，且立刻獲參議院支持。

克魯格曼形容姆紐欽的提案「誤判得一塌糊塗」、「糟糕透頂」。許多報道強調規模與原先兩黨快要談妥的法案差不多，凸顯特朗普政府好像發揮臨門一腳功能似的。其實是特朗普政府的提案「完全移除任何紓困方案最關鍵的要素——擴大發給失業者補助金——並以人人發一次600美元的支票取而代之」。

試想想，對於在疫情復熾時無法返回工作職位的美國人來說，這600美元怎麼夠？對於沒有失業的人，這筆錢卻又沒有必要，儘管有些人或許會花掉一部分、協助提振整體需求，但整體需求低落，並不是此時最大的問題。

因此，姆紐欽到底在想甚麼？克魯格曼說，不排除是「純屬無知」，疫情引發衰退9個月了，特朗普政府官員還對紓困案背後的基本邏輯毫無概念。或者，仍誤以為是政府發失業救濟金，才導致失業人數這麼高。又或者，此提案反映一個即將下台的政府，既無知、誤判又蓄意破壞？特朗普或許想像一張印有他名字、全民統統有獎的支票，讓他能獲取政治利益，比救助真正需要幫助的人重要。

克魯格曼認為，無論動機為何，姆紐欽提案時機再糟糕不過，可能讓數百萬極需經濟救助的美國人希望落空。

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