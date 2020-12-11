個股動向：比亞迪遭減持 恒大汽車、中生、碧桂園獲增持
2020年12月11日 18:05
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另外，比亞迪股份(01211)副董事長兼非執行董事呂向陽持有近9成權益的融捷投資周二(8日)減持公司A股(002594.SZ)10萬股，每股均價178.87元人民幣，套現1,788.7萬元人民幣，融捷投資所持比亞迪A股佔公司A股發行量比重大致持平於8.79%。呂向陽是比亞迪董事長王傳福的表哥，兩人一起創辦比亞迪。
其他個股方面，聯交所資料顯示，中國生物製藥(01177)首席執行官謝炳今日(11)增持1,500萬股，每股均價6.7252元，涉資約1億元，持股比重由8.32%升至8.4%。
聯交所資料顯示，碧桂園(02007)聯席主席楊惠妍與其夫陳翀周二(8日)增持806萬股，每股均價9.8753元，涉資7,959.49萬元，持股比重由58.57%升至58.61%。
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