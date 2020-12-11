NAPA連花園單位累劈兩成沽出　3年帳蝕75萬元

晉誠地產董事胡卓輝表示，屯門NAPA連錄兩宗成交，包括1宗蝕讓個案，該盤6座地下連花園單位，實用453方呎，花園面積約170方呎，業主去年11月以790萬港元叫價放售，當時持貨仍未滿3年，放盤1年單位鬆綁決心出貨，最終累減172萬元，以618萬元售出，減幅達約21.8%，呎價13,642元。

據了解，原業主於2017年11月以693.2萬元買入上址，是次轉售帳面蝕約75.2萬元，貶值約10.8%。

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