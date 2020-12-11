全球經貿戰：英國與越南簽署自由貿易協定

外國傳媒報道，繼新加坡後，英國周五(11日)宣布結束與越南的自由貿易協定(FTA)談判，以取代現有的歐盟─越南自由貿易協定。

英國駐越南河內館發布聲明表示，雙邊自由貿易協議有助於越南在關稅方面省下1.14億英鎊，英國則將省下3,600萬英鎊，全面實施自貿協定後，將削減99%關稅。越南表示，一旦英國在12月31日脫離歐盟單一市場，越南與歐盟的貿易協議將不再適用於英國，新貿易協議則於1月1日生效。

英國表示，2010年至今，兩國雙邊貿易額已增長2倍，並在去年達到57億英鎊，惟受疫情影響，雙邊貿易總額在今年首10個月減少15%，至47億美元。據越南海關總署數據，作為越南在歐洲的第二大貿易夥伴，2019年越南對英國的商品出口額達57.6億美元，進口額則達8.568億美元。

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