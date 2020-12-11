明年生效！古巴結束雙貨幣體系　統一使用貨幣「披索」

外國傳媒報道，古巴政府宣布，明年1月起將結束已有數十年歷史的雙貨幣體系，暫定統一匯率為古巴披索兌每美元為24：1，也就是每美元可兌換24古巴披索。

古巴總統Diaz-Canel表示，古巴已具備從2021年1月1日啟動貨幣改革的條件，明年正式啟動包括貨幣和匯率並軌等貨幣改革，簡化貨幣體系將可在更穩固的基礎上，着手進行需要更新的經濟和社會模式轉型。

目前古巴流通「披索」和「可兌換披索」(CUC)兩種法定貨幣，其中可兌換披索與美元等值。古巴國有部門記帳時，1可兌換披索相當於1披索；但在銀行兌換時，1可兌換披索可兌換約24披索。

自1994年以來，外國人可以使用與美元掛鈎的「可兌換披索」，而當地古巴人則主要使用幣值弱得多的「披索」，統一貨幣改革將從明年1月1日生效。

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