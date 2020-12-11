新盤動向：弦雅累錄約350張入票登記　超購逾5.5倍

扣除最高優惠後，是次首批開售單位的折實平均呎價為20,047元，最低入場費由385.13萬元起，整批呎價由17,997至21,748元。而發展商日前加推30伙的價單，折實平均呎價20,398元，折實售價由412.76萬至617.18萬元，呎價介乎19,087至21,748元，因應樓層及景觀因素，已輕微加價約1至2%。

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