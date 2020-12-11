安聯投資：人行明年不太可能大舉放水　年底或緊縮

安聯投資發表2021年投資展望報告，預期於2021年早段時間，中國國內生產總值(GDP)的按年增長水平或亮麗，此很大程度是因為2020年同期經濟嚴重低迷，料增長率在2021年餘下時間或會放緩。

安聯認為，現時環境將推動中國當局繼續2020年的財政和貨幣刺激措施正常化，意味政府或會開始減少支出，中國人民銀行亦似乎不太可能在2021年採取任何重大的貨幣寬鬆政策，包括減息。相反，若增長及核心通脹回升，甚至會看到中國央行在年底前開始收緊貨幣政策。

環球經濟加快反彈，美元兌其他貨幣貶值。雖然疫情的不確定因素或支持美元等「避險」資產，但安聯更傾向認為美元會下跌，主要由於比較歷史水平，美元仍然被高估，並認為沒有迹象顯示美元資金出現壓力，與2020年初企業和各國爭先恐後兌換美元的情況不同。

安聯指，美元趨弱亦可能刺激美國通脹，支持其對收益率曲線走峭的預期，使通脹掛鈎美國國庫券更吸引。

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