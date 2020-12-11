脫歐議題被擠出歐盟議程　鎊匯料「戲劇性下跌」

經過擴日持久的拉鋸，英國或最終迎來在沒有英歐貿易協議情況下的「硬脫歐」。外國媒體報道，周四(10日)晚上歐盟峰會討論超時，脫歐問題幾乎被完全擠出了議程，這反映雙方的分歧仍然沒有化解。

歐洲方面對英國脫歐冷處理，對英國首相約翰遜並非好消息。雙方實際上已經承諾，不遲於周日(13日)將宣告談判結束。雖然歐盟與英國的團隊繼續在布魯塞爾會面，但是官員們承認，如果不確定新的政治方向，幾乎已經沒有甚麼可談判的空間。

雖然市場預測約翰遜可能在最後關頭讓步，但機構仍警告無貿易協議脫歐導致英鎊大跌的風險

東京三菱日聯銀行依然持謹慎態度，認為英國硬脫歐會引發英鎊暴跌。該行表示，需謹防此後在談判被進一步拖至下周而進展仍然缺乏，甚至會談雙方開始破裂的風險，一旦出現如此局面，英鎊將有可能錄得「戲劇性下跌」，失守1.30關口屆時也將在情理之中。

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