美銀調查：市場形成強烈看淡美元共識

美銀證券客戶的調查顯示，市場對美元形成強烈的看淡共識，認為新冠肺炎復甦和寬鬆的宏觀政策支撐了風險情緒。

該行指出，投資者預計美國將出台更多政策支持，包括更多財政刺激措施、聯儲局在經濟復甦期間繼續將利率維持在零水平、並就通脹目標上調的意願進行有效溝通。

該行認為，投資者更多關注的是對風險資產的影響，風險偏好將導致避險貨幣美元進一步走軟。許多投資者還認為，美元正處於長期下行的結構性趨勢。他們對疫情期間美國政府債務不斷上升和長期債務狀況不斷惡化感到擔憂。

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