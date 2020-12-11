【全球攬炒】勞斯萊斯維持明年業績預測　裁員難免

外國傳媒報道，引擎製造商勞斯萊斯維持明年現金流轉正面的業績預測，然而下調了今年估算，並警告展望依舊充滿挑戰。

該波音787和空巴A350s引擎動力供應商表示，疫情期間受到旅遊下滑的衝擊，公司在11月向股東籌資20億英鎊(約210億港元)，並舉債30億英鎊，以協助公司生存。

該公司表示，受第二波疫情影響，引擎飛行時數的復甦放緩。今年前11個月，引擎飛行時數約為去年同期的42%；而該公司10月預期全年引擎飛行時數應為去年同期的45%。為應付疫情，計劃賣掉20億英鎊的資產，以支持債務，並正在進行13億英鎊的成本刪減工作，包括削減9,000個工作職位，關閉部分工廠。公司並指出，截至今年底，將先有5,500個工作被刪去。

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