大摩：一旦無協議脫歐　英國股市料重挫一成

外國傳媒報道，摩根士丹利周五(11日)表示，如果英國在過渡期結束前未能與歐盟達成貿易協議，預計英國股市富時250指數(FTSE 250)將挫6至10%。

該行認為，在無協議脫歐的情況下，英國央行有較大的可能性被迫實施「負利率」，這可能造成英國的銀行股重挫10至20%。其他保險、房地產和房屋建築股票也面臨大跌風險。

該行指出，無協議脫歐對市場來說是個意外，惟相關負面影響將會因全球前景正面而得以緩和。

近幾日市場預期英國與歐盟達成協議的機率下降，賭盤將硬脫歐的機率由前一天的53%升至周五的61%。大摩認為，在無協議脫歐情況下，歐元兌英鎊將升至0.95，上漲4%；英鎊兌美元貶值0.5%。

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