經濟見曙光？華爾街料明年全球GDP大幅回升

外國傳媒報道，華爾街的大型銀行預測，受疫情衝擊的世界經濟將在2021年初緩慢爬行，然後在疫苗及更多財政刺激措施的提振下大幅反彈。今年全球經濟經歷自大蕭條以來最嚴重衰退的衝擊。隨着年底感染人數激增和進一步限制措施的實施，經濟學家預計新一年初的經濟形勢將出現搖晃開局。

華爾街中最樂觀的是摩根士丹利分析師，他們預計來年經濟將增長6.4%，並維持對V形復甦的預期。花旗集團經濟學家對此不太自信，他們預計經濟將增長5%。不過這兩個預測相比國際貨幣基金組織(IMF)預計的2020年全球經濟萎縮4.4%都將出現大幅改善。

華爾街分析師的共識是，即使經濟出現反彈，世界大部分地區的就業和通脹仍將承受壓力，從而要求中央銀行全年都維持他們寬鬆的貨幣政策立場。

【美國銀行】

增長預測：5.4%

該行預期新的一年開局會有波折，因許多國家都在應對冠狀病毒爆發，但財政刺激措施和廣泛的疫苗分發相結合將在年中之前提振經濟增長。儘管經濟復甦，但全球通脹可能仍將保持較低水平，許多政策利率可能仍將保持在零附近。

【花旗集團】

增長預測：5%

恢復到新冠之前國內生產總值(GDP)水平的時間表不同步是2021年經濟復甦的不利因素，但疫苗成功等因素可能為未來的增長提供堅實的基礎。即使這樣，大流行病造成的GDP損失料也無法挽回。疫苗的成功宛如一針強心劑，但可能要等到2022年，部分原因是在新興市場的疫苗分發料將會延遲。

【高盛集團】

增長預測：6%

正如全球經濟在春季封鎖中迅速反彈(雖然是部分恢復)一樣，該行預計當歐洲封鎖結束且疫苗問世時，當前的經濟疲軟將被強勁得多的增長所取代。

發達市場中央銀行可能會在未來幾年走一條鴿派的道路。即使經濟按該行預測的強勁反彈，勞動力市場狀況只會逐步恢復正常，通脹看起來將保持在央行目標之下。

【摩根大通】

增長預測：5.8%

隨着新一年初美國和歐洲GDP料將陷入萎縮，預計全球經濟增長動力將急劇放緩。但是，明年的前景更為光明，因疫苗成功。

【摩根士丹利】

增長預測：6.4%

在V形復甦到新冠疫情前的水平之後，全球經濟將在2021年第二季恢復到疫情前的道路。發達市場和新興市場都將推動下一階段的全球通貨再膨脹趨勢。即使經濟增長迅速向趨勢水平加速，政策仍將極度寬松，從而為通脹的上升奠定基礎。

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